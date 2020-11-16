شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة وفنادق الأقصر» تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اليوم الإثنين كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد 2020/2021، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك كلمة الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد الكلية، من خلالها هنأت الطلاب بالعام الجامعي الجديد والتحاقهم بكلية السياحة والفنادق بمدينة الأقصر، ثم كلمة للمهندس محمد قبطان منسق مبادة «هنجملها» على مستوى الجمهورية. ثم كلمة الدكتور رئيس الجامعة قام من خلالها بتهنئة الطلاب بالعام الجامعي الجديد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

كما أشار محجوب إلى أن هدف الكلية خدمة المجتمع بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة، ووجه بضرورة التعاون من أجل الوصول إلى الإرتقاء بالكلية بما يليق بمكانتها وطلابها.