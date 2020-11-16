شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير كفر الشيخ يعقد اجتماعا لتعظيم دور الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً لتعظيم دور الإشغالات بمجلس مدينة كفر الشيخ، ورفع جميع المخلفات بشرق وغرب العاصمة بالتعاون مع شرطة المرافق.

وعُقد الاجتماع عقب جولة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشوارع شرق المحافظة، التي شدد خلالها على إزالة الإشغالات ،ورفع المخلفات، لتظهر العاصمة بالمظهر اللائق، ووجه محافظ كفر الشيخ بشن حملات لرفع الإشغالات والنظافة مرتين يومياً، كما وجه بمراجعة بلاعات الصرف الصحي، وتسليك بيارات الصرف الصحي.