شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم كفر الشيخ» تقود الأتوبيس الطائر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، انتظام العمل بإدارة سيدي سالم التعليمية، وتابعت اللجان عدد من المدارس، منها المدرسة الثانوية للبنين، والمدرسة الثانوية للبنات، والمدرسة الثانوية التجارية للبنين، والتجارية للبنات، ومدرسة الشهيد مختار الابتدائية ،ومدرسة الشهيد عبدالقادر الابتدائية، ومدرسة اللغات، والاعدادية بنين، والاعدادية بنات، ومدرسة الأندلس الخاصة .

وأثنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على الطلاب والعاملين بالمدارس، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء كمامات، وتباعد اجتماعي، مؤكدة أنها وجهت مدراء الإدارات واللجان بمتابعة المدارس، وإرسال التقارير اليومية لمكتبها لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشيرة إلى أنها لم تكتف بتلقيها تلك التقارير فقررت التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع خلال الجولات الميدانية التي ستكون شبه يومية.