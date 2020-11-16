شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة كفر الشيخ» تناقش بروتوكول التعامل مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ اليوم الإثنين، اجتماعا لمديرى إدارات المستشفيات، لمناقشة البروتوكول الجديد الخاص بالتعامل مع حالات كورونا وبيان دور مسؤول الترصد في المستشفيات ومناقشة دورة تذكرة الطوارىء والاستقبال وتخصيص نسبة ١٠٪ من الأسرة كرعاية متوسطة.
وناقش الحضور بنود البروتوكول ودورهم، واختتم الاجتماع بتكريم المتميزين من مديرى المستشفيات خلال الفترة السابقة في تعاملهم مع مصابي كورونا في المستشفيات.
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