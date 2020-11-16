شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية عن «إحصاء النوع الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية بعنوان «إحصاءات النوع الاجتماعي» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدأت الأحد ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ وتستمر أربعة أيام بحضور 15 ممثلا من أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بمديريات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، والدقهلية.

تهدف الدورة إلى التدريب على محتوى دليل إحصاءات النوع الاجتماعى الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب أسيا الذي يعتبر أول دليل عملى لتعزيز قدرات واضعى الخطط والسياسات وقياس الإحصاءات والمؤشرات التنموية من منظور النوع الاجتماعى وتحسين جودة البيانات لرصد التقدم المحرز في تمكين المرأة .

وأكدت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية على أهمية التدريب في بناء قدرات العاملين في مجال التخطيط والمتابعة والبحوث والإحصاء كونه يتضمن موضوعات هامه مثل مفاهيم وقضايا النوع الاجتماعى، ماهية إحصاءات النوع الاجتماعي، كيفية قياس قضايا النوع الاجتماعى، كيفية عرض البيانات وتحليل المؤشرات وتطويرها من أجل المقارنة الفعالة بين الوضع الراهن والمستقبلى مع ضرورة عرض البيانات مصنفة وفق النوع باستخدام وسائل العرض الإحصائية مثل الجدوال والرسوم البيانية.