شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لمنظمة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن على الشركات والأثرياء أن يسددوا "حصة منصفة" من الضرائب، متابعا: نناشد المواطنين باتخاذ تدابير الحيطة خلال احتفالات عيد الشكر القادم.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن، أن الولايات المتحدة تشكل 25% من حجم التجارة العالمية ويجب أن تسهم في وضع القوانين العالمية للتجارة.

وتابع جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أنه من الضرورى عودة الاقتصاد مع محاصرة فيروس كورونا .