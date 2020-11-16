شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أسرة الننى.. كابتن ناصر: ابنى كويس وننتظر المسحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكابتن ناصر الننى والد اللاعب الدولي محمد الننى لاعب المنتخب ونادى أرسنال الإنجليزي، أن ابنه يتمتع بصحة جيدة وحالته مستقرة.

واضاف لـ الخليج 365، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بنجله فور وصوله إلى توجو للاطمئنان عليه، بعد ظهور نتيجه المسحة الأولى التي أجريت للاعبين بتوجو والتي جاءت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد ناصر النني أن ابنه بصحة جيدة، ويعاني من نزلة برد، وفي انتظار إجراء المسحة الثانية للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.

وطمأن النني المصريين على اللاعب وأنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض سوي نزلة برد، مؤكداً أن نجله طمأنه على نفسه ولا داعي للقلق.

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وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

كما قررت إدارة البعثة بعد الإطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو .