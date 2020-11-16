شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تطبيق "الإجراءات الضريبية" إلكترونيًا على الشركات نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس السيسي يتابع الوزارة باهتمام ميكنة المالية العامة وكذلك التحول الرقمي، وجرى اليوم عرض أول فاتورة الكترونية عليه، مشيرا إلى أن الضرائب لديها مشاريع إلكترونية ضخمة، وبنهاية الشهر القادم سيتم تطبيق "نظام الإجراءات الضريبية" على الشركات.

وواصل معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة للغاية وتضع مصر على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن الفاتورة الإلكترونية تنقسم إلى مرحلتين؛ المرحلة الأولى بين الشركات وبعضها، والقسم الأخر سيكون بين الشركات والمواطن، وهذا الأمر سيعمل على الحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة، ويعمل على تقليل التدخل البشرى.

وتابع معيط، أن الفاتورة الإلكترونية تعتبر ثروة اقتصادية من المعلومات، مشيرا إلى أنه في خلال سنتين على أقصى تقدير سيتم تعميم الفاتورة الإلكترونية فى مصر.



