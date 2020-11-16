شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء الفائزين بالمنح الاستثنائية لبرنامج علماء الجيل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر صباح اليوم أسماء 57 طالباً وطالبة من أوائل الخريجين على مستوى الجامعات المصرية والفائزين بالمنح الاستثنائية الموجهه - تم الإعلان عنها فى مايو الماضى بموافقة مجلس الأكاديمية فى جلسته رقم 175 - من منح برنامج علماء الجيل القادم (SNG) لعام 2020، وهى الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل الدكتور "فاروق الباز"، وسيكون مكان تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.

وأوضح صقر فى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن اختيار طلاب المنحة جاء على أساس تنافسى من بين المتقدمين فى المجالات المعلن عنها والتي تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتنمية أقاليم مصر الحدودية ويهدف برنامج منح علماء الجيل القادم إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والتطبيقية وعلوم الصدارة والعلوم البينية وتركز هذه الدورة الاستثنائية على الزراعة والغذاء والأصول الوراثية والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه وإدارة العلوم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدراسات المستقبلية، بهدف تغذية المشروعات القومية الكبرى بالأكاديمية وقطاعاتها المختلفة بدماء شابه جديدة متميزة بنظام المنح وهو التوجه الأول من نوعه فى المؤسسات الحكومية ولكنه معمول به فى دول العالم المتقدمة.

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فيما قالت الدكتورة ميريت رستم، مديرة البرنامج أن برنامج علماء الجيل القادم هو أحد أهم أنواع المنح التى تقدمها أكاديمية البحث العلمى منذ أكثر من عشر سنوات للحصول على درجة الماجستير لجيل جديد من المتفوقين من خريجى الجامعات المصرية على أساس تنافسى فى موضوعات محددة الأهداف والموضوعات التى تخدم خطة الدولة، وبلغ اجمالى عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى تاريخه 917 طالب بتكلفة اجماليه تقرب من 73 مليون جنيه. وتبلغ التكلفة الاجمالية لمنح هذه الدورة الاستثنائية حوالى 6 مليون جنيه، وتشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها الفان جنيه شهرياً و46 ألف جنيه لتغطية نفقات البحث.