شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل واقعة إجبار طفلة على شرب سيجارة حشيش.. لمصرى فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحامى ياسر قنطوش مقدم البلاغ فى الأب الذى يعطى الطفلة مخدر الحشيش، تفاصيل إجبار شاب لطفلة على شرب سيجارة حشيش، مشيرا إلى أن الواقعة حقيقية، والبلاغ ليس شخصى ولكن توكيل من مواطنة أسترالية.
وأوضح قنطوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن الواقعة حدثت فى أستراليا، والطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، اسمها أ. م، مشيرا إلى أن شاب مصرى فى بورسعيد قام بالجريمة خارج مصر، وهذا لا يعفيه من العقاب.
ولفت إلى أن الموكلة بينهما خلافات، مع ابن زوجها، وحصلت على الفيديو من أحد أقاربها يتهم ابن زوجها بالموضوع، وتم تقديم بلاغ أمام مكتب النائب العام، لافتا إلى أن الفيديو يحمل مجموعة جرائم فى بعض، تعاطى مخدر الحشيش وإجبار طفلة تناوله، تم التحرك على الفور والتحقيق فى البلاغ.
وأكد أن الواقعة حقيقية وحتى الآن لم يعاقب على الفعل، والفيديو منذ فترة ولكن الجريمة لا تسقط بالتقادم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل واقعة إجبار طفلة على شرب سيجارة حشيش.. لمصرى فى أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.