صور.. السيسى يتفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.



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