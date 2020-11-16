مسجل خطر يصطنع فيديو يزعم اعتداء شرطيين على نجل زوجته بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لجأ مسجل خطر إلى حيلة ماكرة بالاتفاق مع زوجته على اصطناع فيديو يزعم فيه اعتداء فردى شرطة على نجل زوجته بالدقهلية لغل يد الشرطة عن ضبطه.

رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص بجواره صبى مصاب بكدمات بالوجه، مدعياً تعدي فردى شرطة من قوة مباحث قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية على الصبى بالضرب.

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وبالفحص تم تحديد الشخص، وتبين أنه مُسجل شقى خطر - مقيم ببندر ميت غمر، وأن الصبى الظاهر برفقته فـى الفيديو نجل زوجته "عامل".

وباستدعائهما ومناقشتهما قررا عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو من تعدى فردى الشرطة على نجل زوجته، وأنه أقدم على اصطناع الفيديو بتحريض من زوجته مُستغلاً سقوط الصبى من أعلى درج السلم بالعقار سكنهم وحدوث إصابته المنوه عنها وتصوير الفيديو لغل يد فردى الشرطة عن القبض عليه حيث شاهدتهما زوجته بمنطقة سكنهما وتعتقادها أنهما يقومان بإجراء أعمال تحريات تمهيداً لضبطه.

وتم ضبط المتهمة وأيدت ما جاء بأقوال زوجها ونجلها، واتخاذ الإجراءات القانونية.