انتحار شاب شنقا في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات انتحار شاب بمركز العياط، جنوب المحافظة. البداية تعود إلى تلقي العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانتحار شاب. Advertisements انتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب. المعاينة كشفت عن انتحار شاب يدعى "إ.ع." شنقا داخل المنزل. ورجحت تحريات الرائد محمد إدريس السبب نتيجة خلافات أسرية. جرى نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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