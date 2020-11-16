هند عاكف تطعن أمام مجلس الدولة على نتيجة انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقام علي عبدالحميد الجزار المحامي، وكيلًا عن الفنانة هند عاكف طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة 15 محافظة القاهرة، ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقًا للقانون على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدن إعلان.

وفي الموضوع، طالب بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 8634 لسنة 67 شق مستعجل، وزير العدل، وآخرون.

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واستقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، حتى الآن، قرابة الـ 70 طعنًا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي للمرحلة الثانية أمس الأحد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردي، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع في اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيًا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعين للمرحلة الثانية.