"الضحية الثالثة لسفاح الجيزة وحبس سما المصري لتحريضها على الدعارة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية لشهر ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة عصابة للاتجار في البشر في الأزبكية، لجلسة الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل.

حب في الخفاء انتهى تحت الأرض.. حكاية الضحية الثالثة لـ"سفاح الجيزة"

سيظل عام 2020 استثنائي في كل شئ. حتى عالم الجريمة لم يسلم من تلك الاستثناءات. طل علينا من نافذته القبيحة بواحدة من أكثر الجرائم تعقيدا. رجل استباح دماء أبرياء خاصة نساء جمعته وإيهان علاقات عاطفية أو رسمية "زواج".

ضبط عاطل يروج للشذوذ عبر الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الانترنت، ويبدي استعداده لممارسة الفجور.

تأجيل دعوى نقل أموال "الإخوان" لخزانة الدولة لـ 29 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 29 نوفمبر الجاري، لتقديم المستندات والمذكرات.

وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مصلحة الطب الشرعي بزينهم

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الارتقاء ببيئة العمل في الجهات الفنية المعاونة للقضاء ينعكس بالإيجاب على تحقيق العدالة.

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تخفيف حبس سما المصري إلى سنة وغرامة 100 جنيه بقضية التحريض على الدعارة

قضت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، بتخفيف حبس سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 جنيه بدلا من 300 ألف جنيه في القضية رقم 979 لسنة 2020.

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بقضية "تهديد الفتيات" لجلسة 30 نوفمبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات في تهمة جديدة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتهديد الفتيات المجني عليهن لجلسة 30 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضاره من محبسه.

سرقت "لابتوب".. الإعدام لربة منزل قتلت صديقتها في المرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، ربة منزل بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقتها في المرج لسرقتها.

أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب.. وتنفيذ 165حكمًا قضائيًا

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

كشف تهرب ضريبي لشركة مواد بترولية بقيمة 112 مليون جنيه في القاهرة

كشفت مباحث التهرب الضريبي، تهرب ضريبي لشركة مواد بترولية بقيمة 112 مليون جنيه بالقاهرة .

فقدت بصرها بعد 21 سنة خدمة.. الإدارية العليا تلغي قرار "العدل" بفصل موظفة وتمنحها إجازة بأجر كامل

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص، برفض الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا، المقام من وزارة العدل والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأيدت حكم القضاء الإداري بكفر الشيخ الصادر في أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة "هنية السيد علي" 42 عامًا ورفع اسمها من سجل قيد العاملين بالنيابة العامة اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضي المستديم.