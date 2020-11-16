كسرله الجمجمة.. حجز صاحب مطعم لتعديه على جاره بآلة حادة في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الأميرية، بحجز صاحب مطعم لحين وصول التحريات الأمنية لتعديه على جاره بآلة حادة "شومة"، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو "عصام. ن" صاحب مطعم، اعتدى على جاره بآلة حادة "شومة" بعد مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية تفيد بوصول "تامر. ع" للمستشفى مصاب بكسر في الجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.