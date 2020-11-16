غدًا.. "لائحة الشيوخ" تناقش تقرير لجنة الصياغة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اجتماعها غدًا الثلاثاء، لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة، عقب انتهاء لجنة الصياغة منها، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.

وقال أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الاثنين، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، قائلاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفًا يوم 29 نوفمبر".

وشدد عتمان، على عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح.

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وشدد عتمان على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم وبارز في الحياة النيابية، حيث أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عدة، مؤكدًا أن رأي المجلس سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، ما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.

وتتشكل اللجنة من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتضم وكيلي المجلس فيبي فوزي، وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها في 25 أكتوبر الماضي، في ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلًا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.

وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور واللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

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