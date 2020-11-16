لتركيب الولاعات الغازية بالمخابز.. توقيع اتفاق بين التموين والهيئة العربية للتصنيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وقع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول للتعاون، لتدبير كافة احتياجات وزارة التموين وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعزيز خطة الدولة لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار.

وأشاد المصيلحي، بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع، مثمنًا دور الهيئة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، باعتبارها صرح من التقدم العلمي الصناعي، لافتًا إلى خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة، وأعلى مُستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأضاف المصيلحي، ‏أن هناك اهتمام من القيادة السياسية لتنفيذ عمليات التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف بيئيًا، وعلى الفور قامت وزارة التموين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ ذلك، مع قيام وزارة التموين بحصر كامل للمخابز البلدية التي سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بحيث تشمل المرحلة الأولى تحويل 6525 مخبزًا لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار ولديها إحصاء واضح وخريطة كاملة لمراحل أخرى تمكنا من تنفيذ خطة التحويل بالتعاون مع العربية للتصنيع، وفقًا للمواصفات العالمية للجودة، مشيرًا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة التموين أتاحت قروض ميسرة ونظم متعددة للتيسير لأصحاب المخابز للإسراع باستخدام الغاز الطبيعي في المخابز، بديلًا عن السولار.

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وطمأن المصيلحي أصحاب المخابز بأن وزارة التموين ستضمن نجاح المشروع بتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وفى ضوء بروتوكول التعاون المبرم اليوم مع الهيئة العربية للتصنيع، ستصنع الهيئة الولاعات الغازية للمخابز التي ستعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار حيث أن لدينا 30 ألف مخبز مدعم والمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي تبلغ نسبتها من 10/ 20% فقط من إجمالي باقي المخابز، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى لتحويل المخابز للعمل بالغاز وكل مخبز سيكون بحاجة إلى 2/ 3 ولاعة غازية.

وأضاف سيتم تشكيل لجنة عليا تشمل كافة الاطراف المعنية بتنفيذ هذا المشروع وسيكون بها ممثلى وزارة التموين والهيئة العربية للتصنيع.