"العشرين والعمرانية الغربية والكيت كات".. تعرف على خريطة انقطاعات الكهرباء في الجيزة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه في إطار تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات، فإنه من المنتظر أن يشهد غدًا الثلاثاء، عددًا من أعمال الصيانة لغرفة المحولات في عدد من مناطق وأحياء وشوارع محافظة الجيزة.

وأضافت الشركة، أنه سيتم قطع التيار الكهربائي في تلك المناطق لمدة لا تزيد على 3 ساعات على الأكثر، تبدأ من العاشرة صباح الثلاثاء، وحتى الواحدة ظهرًا.

وفيما يلي بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة..

1- الإدارة العامة لشبكات الهرم 1:

- شارع الشعب مساكن الضباط العمرانية الغربية.

- شارع العروبة وشارع الزقازيق وشارع قنا العمرانية الغربية.

- شارع الجزائر وشارع طنطا وشارع العنوسي وشارع أبوالعباس العمرانية الغربية.

- شارع فتح الباب وشارع الجزائر وشارع البحر الأحمر العمرانية الغربية.

- شارع الأسد شارع محمود حنفي شارع التلاتيني العمرانية الغربية.

- شارع أبو الليل شارع صبحي المحامي العمرانية الغربية.

2- شبكات الهرم 2:

- شارع عبدالتواب الترباني من الفريق علي فهمي المجزر الآلي.

- شارع المجزر الآلي.

- شارع المستشار محمد مصطفى من شارع الفريق علي فهمي من المجزر الآلي.

- شارع إسماعيل المعداوي وشارع محمود عامر ومخزن الأنابيب ومعهد الدراسات النوعية والمستشار محمد مصطفى.

- امتداد المجزر الآلي وشارع مسجد الرحمن والجامع الأصفر والمعهد الأزهري قبل الدائري.

- مدرسة الوادي وأبراج سارة ومعهد البطران ومدرسة المستقبل.

3- شبكات فيصل:

- ناصية شارع محمد وجيه مع العشرين.

- ناصية شارع عبدالفتاح عزب مع أبو زيد بدر.

- شارع سيد صديق موازي لشارع أبو زيد بدر.

- شارع محمد السيد خلف مسجد الضوء من العشرين.

- شارع عطا من أبو زيد بدر العشرين.

- شارع أحمد سعيد مع أبو زيد بدر من العشرين.

3- شبكات أكتوبر 1:

- نصف قرية رويال هيلز التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر القديم بالقرية السياحية الأولى.

4- شبكات 6 أكتوبر 2:

- الفردوس 2 منطقة 1 إلى 17 ي- ك.

- مدرسة مصطفى الخطيب - السنتر.

5- شبكات الشيخ زايد:

- الحي الأول مركز الخدمات التابع لجهاز مدينة الشيخ زايد.

6- شبكات بولاق الدكرور:

- منطقه صفط اللبن.

- ناصية شارع التحرير مع شارع ترعة عبدالعال 1.

- شارع ترعه عبدالعال 1 مع كوبري صفط.

- شارع محمد عويس عبدالصمد.

- شارع علي حسن شارع فتحي البدري.

- شارع حضانة السعد القديمة.

- شارع محمد حسن وشارع المدرسة، وشارع إبراهيم الدسوقي، وشارع سيدي مسعود، وشارع داير الناحية، وشارع عبدالحليم وفا، وشارع الدرديري، شارع الجمعية، شارع الجمل، شارع الخلفاء الراشدين، شارع عيسى القاضي، شارع مدرسة الشيماء، شارع شعبان محمد فراج، شارع أحمد المزين، شارع العمدة، شارع أبو كوع، شارع مسجد الرجاء، وشارع ذو النورين، شارع العمدة، شارع الفيومي، شارع علي الصعيدي، شارع قدري أبو النجا، شارع خليفة صالح، شارع حسن الفيومي، شارع طه أبو هدية، شارع حضانة الزهراء.

7- شبكات الدقي:

Advertisements

- وزارة الثقافة ميدان الكيت كات.

- مبنى محكمة الأسرة ميدان الكيت كات.

- عمارات الأوقاف أ، ب، ج، د، وميدان الكيت كات.

- مساكن الأوقاف من ميدان الكيت كات حتى شارع العلمين.

- مكتب بريد الكيت كات.

- العمارة 14 شارع عمر طوسون.

- العمارات من ناصية ش المحروسة حتى مدرسة ابن خلدون شارع عمر طوسون.

8- شبكات شمال الجيزة 1:

- عزبة غيضان كفر حكيم.

- عزبة الغنادرة من كوبري طراف المريوطية.

- مزارع بقرية برقاش.

- قرية الحارة بالواحات البحرية.

9- المناطق المتاثره لشبكات جنوب الجيزة:

- هندسات العياط والصف وأطفيح

- مصانع طوب جبل جرزا (الاتحاد والمستشار وجميل عبدالرشيد والأرض الخضراء وعبدالعزيز شومان) بمنطقه العياط

- شارع المدبح غرب الطريق مصنع المكرونة العياط.

- منطقة الموقف وشرق البلد العياط.

- منطقة طراد النيل بقريه المساندة العياط.

- منطقه محول شريف بالمتانيا قبلى البلد العياط.

- قرية الرقة البحرية والقبلية أطفيح.

- منطقة مستودع الغاز أطفيح.

- محيط مجمع عبدالعظيم أبو سنة أطفيح.

- منطقة القنطرة قبلي أطفيح.

- منطقة عرب منشأة سليمان أطفيح.

- مزارع فوق الديسمي الصف، ومنطقة مزارع أرض زراعية، ومصانع الوادي الصف.

- مصانع ماهر عكاشة بالشرفا الصف.

- منطقة ورشة الحجر بالشرفا الصف.

10- شبكات شمال الجيزة 2:

- محطة مياه بهرمس ومنطقه أولاد جميل بهرمس مركز منشأة القناطر.

- نجع العرب قرية الرهاوي مركز منشأة القناطر.

11- وسط ريف الجيزة:

- شارع متولي الشعراوي وشارع مركز شباب منى الأمير، وشارع مسجد أبو السعد، شارع مسجد الهدى، طريق 11 الحوامدية، شارع جسر المنوات الحوامدية.

12- شبكات بشتيل:

- شارع الإيمان وشارع المدينة المنورة كفر الحما.

- لوحة علاء الدين جزيرة محمد.

- شارع مزرعة خير العمدة من كورنيش النيل.

- شارع فوزي رحيم وشارع أولاد أبو فاطمة والحوامدية وشارع عبدالتواب سلامة وراق الحضر.

اقرأ أيضًا..

- "هضبة الأهرام وفيصل وأرض اللواء".. انقطاع الكهرباء عن 75 منطقة وشارع بالجيزة غدًا الاثنين

- "بولاق الدكرور وبشتيل وفيصل".. قطع التيار الكهربائي عن 45 منطقة وشارع بالجيزة غدًا السبت

- "عمرانية ومنصورية وحدائق أكتوبر".. خريطة انقطاعات "الكهرباء" في مناطق وشوارع الجيزة غدًا