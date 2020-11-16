شكرا لقرائتكم خبر عن بشعار «الفقير أولًا».. توسعات بتكلفة ٥٦ مليونا في مستشفى الأسقفية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من مبنى العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ الجديد بمستشفى هرمل التذكاري بمنوف التابعة للكنيسة، بحضور دكتور على جمعة مفتى البلاد السابق وعدد من قيادات الكنيسة ومحافظة المنوفية.



أعرب الدكتور منير حنا، عن سعادته بما وصفه بالإنجاز في بناء توسعات جديدة للمستشفى تكلفت ٥٦ مليون جنيه من خلال مساعدات وتبرعات وذلك في ذكرى مرور ١١٠ سنة على تأسيس المستشفى، وأكد أن المستشفى دليل على أمانة الله الذي يبني ويعمر ويرسل لنا من يؤمنون بالخدمة في المؤسسة الطبية مشددًا: الفقير أولًا في هذا المكان. وتابع: سعداء جدًا بالمبنى الجديد لكن يهمنا أيضًا العاملين في المبنى وأن يظل بداخلهم الرغبة في خدمة الناس فهم لم يأتوا صدفة بل أرسلهم الله لخدمة المجتمع.



فيما قال الدكتور على جمعة، إن الله يحب الخير الدائم فهو مورد من موارد رضا الله مؤكدًا أن المطران منير حنا يفعل الخير باتقان وديمومة وشمول، وأكد أن الطب علم وفن فالعلم نتلقاه بالكتب والفن بالتدريب فهو ليس غائبًا عن المستشفى التي تقوم بالتعليم وتدريب الفرق الطبية على أعلى مستوى لأنها تريد الكمال.

تعتبر المرحلة هي الثانية من مبنى العيادات الخارجية الجديد حيث تقام على مساحة 550 متر مربع من إجمالي مساحة المبنى الجديد التي تبلغ 1500 متر مربع .

يذكر أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر وهو طبيب ُمرسل أيرلندى عام 1910م إذ كان الدكتور هاربر ( هرمل كما دعاه المصريون ) قد وصل إلى مصر عام 1889م وكان حلمه أن يقدم خدمه طبية للقرويين البسطاء المحرومين فيها إما لضيق ذات اليد أو لبعدهم عن مكان تقديم الخدمه الطبية وفى عام 1894م بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين وعلاجهم نظراً للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيداً وكذلك زيادة عدد المرضى، تم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910م وكان هاربر أول مدير لها واستمر المستشفى يعمل من ذلك التاريخ واضعاً نصب عينيه الهدف الذي من أجله تم إنشاء المستشفى وتناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.

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