شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات كنيسة القنطرة تهنئ رئيس المدينة بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



استقبل اللواء أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، الاثنين، القس ويصا وديع، كاهن كنيسة الانبا شنودة، للتهنئة بالمولد النبوى.

وأكد القس ويصا وديع أن روح المحبة تسود بين المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري.

وقال ان أعظم مشاهد الوطنية تتجلى في التاريخ المشترك لكل المصريين مسلمين ومسيحين والتى تخضبت رمال الوطن بدماء الشهداء منهم في كل حروب التحرير والدفاع عن تراب الوطن

من ناحيته اكد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ان مصر كانت ومازالت وستبقى رمزا للتسامح الدينى وقدوة للعالم اجمع موجها التحية للاشقاء الاقباط الذين بادروا بتقديم التهنئة بالمولد النبوى الشريف