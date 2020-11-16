شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور مدرسة «عيون مصر» بكينج مريوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندر ية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإثنين ، مدرسة عيون مصر للغات، التابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في ضاحية كينج مريوط، حيث حضر تحية العلم، واستمع إلى كلمات من بعض أبناء المدرسة باللغة الإنجليزية، والتقط الصور التذكارية مع كافة فصول المدرسة، وعقد اجتماعًا مع مجلس إدارتها.

واختتم البابا الزيارة باجتماع ضم كافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالمدرسة وشكرهم على مجهوداتهم وحثهم على المزيد من العمل والجهد لتكون مدرستهم واحدة من المدارس الرائدة على المستويين التربوي والعلمي.