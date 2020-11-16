شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يطالب المستشفيات الجامعية بالتأهب لاستقبال مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اجتماعا، مساء أمس الأول، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

واطمأن الوزير على استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من المصابين، من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج.

ووجه الوزير باستعداد المستشفيات الجامعية، خلال الفترة المقبلة، لاستقبال حالات العزل من بين مصابى كورونا، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والصحة والسكان.

وشدد «عبدالغفار» على ضرورة توفير المستلزمات الطبية، الوقائية والاحترازية، في المستشفيات لأطقم الرعاية الصحية، سواء المتعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر مع مرضى الفيروس.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، على ضرورة الانتهاء من المشروع القومى لميكنة المستشفيات الجامعية، ويستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات، قبل نهاية شهر ديسمبر 2021، طبقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض المهندس ناصر الأمير، مدير وحدة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى، موجزا عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع القومى لميكنة المستشفيات الجامعية، والجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذه.

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