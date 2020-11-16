شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال مبادرة «التصالح حياة» بدفع الرسوم للحالات المُستحقة في قنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، استمرار أعمال مبادرة «التصالح حياة» في كافة مراكز المحافظة للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في التجمعات الريفية المستهدفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح محافظ قنا، في بيان الاثنين، أن المبادرة قامت اليوم بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء لـ 33 حالة مستحقة من الأسر محدودة الدخل والأولى بالرعاية بمركز نجع حمادي، بقرى (أبوعموري – الغربي بهجورة – الرحمانية – عزبة البوصة – بهجورة)، بالإضافة إلى سداد حالة مستحقة بمركز قنا تابعة لقرية القناوية، مؤكدًا استمرار فحص الطلبات المقدمة لتحديد المستحق منها بكافة مراكز المحافظة.
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