شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم عاملا بعد تسليمه مبلغ مالي وهاتف لصاحبه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، عزيز فوزي مسعود عامل نظافة بحي غرب مدينة المنيا وذلك لامانته، حيث عثر على مبلغ مالي وهاتف أثناء عمله، وقام بتسليمهما لصاحبهما من خلال رئاسة الحي.
ومنح المحافظ «العامل الأمين» شهادة تقدير ومبلغ مالي نظير أمانته، مؤكدا أن المكافاة لا توازى القيمة الأخلاقية التي قدمها، مما يجعله مثالا وقدوة للجميع.
وقال المحافظ إن تلك القيم الاصيلة، ليست بجديدة على شهامة ومروءة أهل الصعيد، داعيا إلى ضرورة دعم ورعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والتي نفخر بها جميعا .
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