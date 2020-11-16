شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم مدير فرع بنك فيصل الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين، أحمد محمد صالح، مدير بنك فيصل الإسلامي فرع قنا، لجهود البنك في دعم الحالات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار حرص المحافظة وبنك فيصل على تقديم يد العون لهم ومساعدتهم على متطلبات الحياة، وذلك بحضور خالد يوسف مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر والحالات الانسانية المستحقة، واضاف اننا نعمل على تقديم كافه سبل الدعماللازم لها بالتعاون مع كافه الاجهزة التنفيذية والبنوك والمؤسسات الاجتماعيةوالجمعيات الاهلية والمجتمع المدني .