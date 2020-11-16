شكرا لقرائتكم خبر عن «كشف صفحات أهل الشر».. في دورات تثقيفية للعاملين بـ«الأوقاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عمل دورات تثقيفية توعوية لجميع العاملين بالأوقاف تحت عنوان: «الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل».

تتضمن الدورات وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، والمخاطر والمحاذير، وأخلاقيات التعامل، كما تتضمن آلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها.

وستعلن الوزارة لاحقا عن مواعيد هذه الدورات على مستوى الجمهورية.

كانت وزارة الأوقاف قد اكدت في بيانات سابقة أن صفحة الإمام أو الخطيب بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، كما أكدت على جميع العاملين بها بأن أي خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا .

وناشدت الوزارة الجميع تحري أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أي خروج على الفكر الوسطي المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أي تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم .

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