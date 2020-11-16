تجريع 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية بالمنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية والتي تستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري بالتنسيق مع التأمين الصحي، وذلك للحد من انتشار الأمراض المتوطنة حفاظا على سلامة وصحة طلاب المدارس، وذلك ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان، لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.
من جانبه وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف تنظيم الحملات بجميع مراكز المحافظة، للوصول إلى الهدف المحدد من الطلاب المستهدفين للحصول على جرعات التطعيم ضد الطفيليات المعوية، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة وسلامة الطلاب تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية بالدولة، ومشدداً على الفرق المشاركة بالحملة على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اثناء عملية التجريع.
وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف تجريع 823 ألف و276 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم تجريع 690 ألف و316 تلميذ منذ بداية الحملة.
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