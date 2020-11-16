شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 690 ألف تلميذ ضد الطفيليات المعوية بالمرحلة الابتدائية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الطفيليات المعوية والتي تستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري بالتنسيق مع التأمين الصحي، وذلك للحد من انتشار الأمراض المتوطنة حفاظا على سلامة وصحة طلاب المدارس، وذلك ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة والسكان، لخفض معدل انتشار الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس الابتدائية.

من جانبه وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف تنظيم الحملات بجميع مراكز المحافظة، للوصول إلى الهدف المحدد من الطلاب المستهدفين للحصول على جرعات التطعيم ضد الطفيليات المعوية، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة وسلامة الطلاب تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية بالدولة، ومشدداً على الفرق المشاركة بالحملة على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اثناء عملية التجريع.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف تجريع 823 ألف و276 تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، مشيراً إلى أنه تم تجريع 690 ألف و316 تلميذ منذ بداية الحملة.