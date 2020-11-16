«جمارك بورسعيد» تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد، بالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين لمنفذ الجميل الجمركي تم الإشتباه في م. ع. ع. ع قائد السيارة ع ب أ 9771 . وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة، فتبين وجود 150 قاروصة سجائر ماركة مارلبورو وماركة إل إم وماركات أخرى صناعات مختلفة والجميع غير خالص الضرائب والرسوم الجمركية . وبلغت القيمة الجمركية 55 ألف و300 جنيه ، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 110 ألف و600 جنيه. قرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27401 لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات . يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد حنفى رئيس قطاع المنطقة الشرقية الجمركية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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