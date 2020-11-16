شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية تعلن فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، عن فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، بمقر النقابة بالشاطبي.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن فتح باب الاشتراك والتجديد بالمشروع العلاجي سيبدأ من السبت 28 نوفمبر ويستمر حتى 28 فبراير 2021.

وأضاف أن فتح باب الاشتراك جاء هذا العام في ظل ظروف استثنائية نظرا لبدء انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدا على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مقراتها المختلفة حفاظا على سلامة المهندسين أثناء قيامهم بالاشتراك هذا العام.

كما أوضح «الكسار»، أن المشروع يضم هذا العام عدد كبير من المستشفيات والمراكز العلاجية الكبرى في التخصصات الطبية المختلفة لاستقبال المهندسين وأسرهم.

وأكد أنه فور اشتراك المهندس يستلم كتيب يضم كافة التعاقدات من مستشفيات ومراكز أشعه وتحاليل للاطلاع عليها والاستفادة منها أثناء العام.

Advertisements