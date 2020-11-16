شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 900 ألف طلب للتحول من «الممارسة» إلى العدادات الكودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء أن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، تلقت حتى اليوم نحو 900 ألف طلب للتحول من المحاسبة على استهلاك التيار الكهربائى بنظام الممارسة إلى عدادات كودية وذلك لنحو 2.135 مليون وحدة.

وذكرت الوزارة، فى بيان، أمس، أن المنصة الإلكترونية تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة،، كما أن المنصة تستقبل أيضاً عددا كبيرا من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى.

من جانبه، أكد الوزير الدكتور محمد شاكر ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكاواهم، كما شدد على استمرار تلقى المنصة طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس المقبل.