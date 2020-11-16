شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: ورش فرز السكة الحديد تخرط عجل 31 جرارا جديدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه تم اليوم خرط عجل 10 من جرارات الجديدة التي تم توريدها من شركة ge الأمريكية.

وأوضح التقرير أن أرقام الجرارات هي: 2460– 2491- 2546- 2571- 2540- 2486- 2496- 2543- 2525- 2541.

واوضح التقرير أنه تم خرط عجل 20 جرارا من الجرارات الجديدة خلال الأيام الماضية، وذلك في مخرطة ورش الفرز بالقاهرة وأرقام الجرارات هي: 2490- 2540-2490- 2538– 2539– 2507– 2491– 2494– 2514– 2520– 2547– 2493– 2506– 2539– 2529– 2573– 2486– 2530– 2567- 2577.

ووصل إجمالي الجرارات التي تم خرط العجل بها إلى 31 جرارا من إجمالي 100 جرار وصلوا لمصر من أمريكا.

كانت وزارة النقل قد أعلنت في بيان رسمي أن الجرارات الجديدة في فترة الضمان، وأن الشركة مسؤولة عنها لمدة 3 سنوات لا تتحمل مصر أي تكاليف، بالاضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 عاما بقيمة 315 مليون دولار.

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