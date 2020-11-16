شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوفد»: نمارس المعارضة بمفهومها الوطني وننأى بأنفسنا عن تصيد الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، إن حزب الوفد يمارس المعارضة بمفهومها الوطني الصحيح وينأى بنفسه عن تصيد الأخطاء.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الوفد.

وأوضح «أبوشقة»، أن المعارضة الوطنية تعتمد على جناحيها الأول يتسم بأدب الحديث والعرض والثاني هو تقديم حلول، والمعارضة البناءه هو وضع نفسك مكان المسؤول وتقديم الحلول، ولو وقفت المعارضة على عرض المشكلة دون حلول فهي معارضة تصيد أخطاء.

ولفت «أبوشقة» إلى أن إرادة المصريين هي التي تنتصر دائما، وعندما شاهدنا خروج 33 مليون مصري في ثورة 30 يونيو ولم يحدث جريمة واحدة في هذا اليوم والجميع خرج من أجل الدفاع عن الوطن وهذه مصر .

وأكد «أبوشقة»، أن القوات المسلحة المصرية انحازت للإرادة المصرية في ثورة 30 يونيو حتى لا تسقط مصر في نفس المستنقع الذي سقط فيها دول عربية والجميع حمى الدولة المصرية ومصر هي أول دولة تسلط الضوء على خطر الإرهاب.

وتابع قائلا: «شاهدنا رئيسا وطني يعمل من أجل الوطن ونقول هذا الحديث ونحن حزب مصنف على أنه حزب معارض».

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