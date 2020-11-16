شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو شقة» يشيد بانتخابات «الشيوخ والنواب» في ظل «كورونا»: الدولة حريصة على تطبيق الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بإصرار الدولة على اتمام انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد التي يواجهها العالم كله، وهو ما يؤكد الحرص على تطبيق الديمقراطية.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء الوفد من محافظة الغربية.

ولفت «أبوشقة» إلى أننا نسير بخطى ثابتة نحو المادة الخامسة من الدستور بأن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.

وشدد «أبوشقة» على أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وضع كل الضمانات الموجودة في كل دول العالم بشكل يضمن نزاهة الانتخابات، قائلا: «أتحدى بأن يكون هناك أي تداخل أو تجاوزات لأي صوت، فما تدليه في الصندوق هو ما يعلن».