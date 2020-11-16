شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم للتنمية القابضة»: سيناريوهان لخطة عمل الشركة خلال ٢٠٢١ حسب «تطورات كورونا» (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

3 أسباب كانت وراء قبول عمر الحمامصى، التحدى، عند اختياره رئيسا تنفيذيا وعضواً منتدباً لشركة «أوراسكوم للتنمية»، قبل نحو شهرين، خاصة فى ظل ما تمر به الشركة من متغيرات كبيرة، وتحديات داخلية وأخرى خارجية، على خلفية تأثيرات أزمة فيروس «كورونا»، على القطاعات الاقتصادية.

هذه الأسباب يكشفها «الحمامصى»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، والذى أعرب خلاله عن تقديره للشركة على هذا الاختيار الذى أهله لأن يضع خطة عمل لتحقيق الانطلاقة القوية التى يستحقها هذا الكيان الكبير- الممتدة أذرعة الاستثمارية فى 7 دول ومدرجًا فى البورصة المصرية والسويسرية أيضًا، وذلك بعد نجاح الشركة بقيادة الرئيس التنفيذى السابق خالد بشارة، فى إعادة هيكلة المجموعة ووضعها على بداية المسار. وقال «الحمامصى»، خلال الحوار، إن الإدارة تعمل حالياً على استراتيجية متكاملة وخطة عمل للمجموعة على المدى المتوسط وخلال 3 سنوات، مشيدا بتجربة الشركة فى مشروع «OWest» والذى يعد الانطلاقة الأولى لمشروعات أوراسكوم للتنمية فى القاهرة، متعهدا بنقل تجربة «الجونة» فى غرب القاهرة.

وكشف عن مفاوضات مهمة لإعادة جدولة الديون سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام، موضحا أن الشركة تنتهى قريبا من وضع سيناريوهات العام المقبل وفقا لتطورات الأزمة الحالية .. وإلى نص الحوار:

الحمامصى أثناء حواره لـ«المصرى اليوم»:-

■ فى البداية.. عمر الحمامصى شخصية تمتلك تجربة ثرية فى العمل.. ما أسباب قبولك للانتقال إلى قيادة أوراسكوم للتنمية؟

- أغلب أعمالى كانت خارج مصر، ومؤخرًا كنت قد اتخذت قرارا بضرورة العودة إلى البلاد، فوالدى دائمًا ما كان يقول لى «سافر لكن يجب أن تعود إلى بلدك مجددا لتفيدها بعلمك»، لذلك عندما جاءنى عرض شركة أوراسكوم للتنمية، لم أتردد كثيرا ووافقت لعدة أسباب أولها كما قلت رغبتى فى العودة لمصر، ثانيا ما لمسته من ولاء وانتماء للمستثمرين القائمين على الشركة، وقناعتهم بالدور القوى لأوراسكوم للتنمية فى مصر، ليس فقط على الصعيد الاستثمارى ولكن المجتمعى أيضا، ومساندتهم للشركة فى كافة الأزمات والصعاب، بما يؤكد استدامة الكيان ومستقبلة القوى.

الأمر الثالث، عندما تصفحت ملفات الشركة وجدت أنه لايزال لديها فرص كبيرة للنمو، فما تملكه من مقومات يجعلها تستحق أن تكون فى مكانة أعلى على المستويين المحلى والعالمى أيضا، وهذا يضع أمامى كثيرا من التحديات، وأخيرا، تولى منصب تنفيذى فى الشركة يطلق لأفكارى العنان فى أخذ أوراسكوم للتنمية إلى مرحلة جديدة، واعتقد أن ما يملكه خريجو كليات الهندسة، وأنا منهم، من أسلوب فكر منظم ومرتب، إضافة إلى ما تعلمته على مدار 20 عاما من فنون الإدارة فى شركة ماكينزى، يساعدنى كثيرا فى تحقيق ما أحلم به من نجاحات للشركة.

■ مشروع «OWest» أهم مشروعات الشركة فى الوقت الحالى ويعد أول خروج لها إلى العاصمة.. ما هى خطتكم للمشروع؟

- «أوراسكوم للتنمية» على مدار 31 عاما، تهتم ببناء المدن المتكاملة، ونأخذ أماكن شاغرة تمامًا، مثل: الجونة، أو قرى صغيرة قد تنتهى أو تفنى مع الوقت، مثلما فعلنا فى سويسرا حيث قمنا بتنمية منطقة كانت قاعدة عسكرية قديمًا، نحن نبنى مدنا قابلة للحياة، بمشروعات عقارية ووحدات فندقية وسياحية، نقوم على إدارتها، فضلا عن مدارس ومنشآت تعليمية وجامعية وأندية، وأكاديميات رياضية، واهتمامًا بالركن الثقافى من خلال إقامة مهرجانات فنية مثل مهرجان «الجونة السينمائى» وغيرها، وأيضًا القطاع الصحى، وهذا كله يتوافر فى الجونة حاليا والتى استطاعت أن تجذب أكثر من 15 ألف مواطن لحياة مستقرة ودائمة على مدار العام، ما نسعى إليه أن ننقل نفس هذه التجربة إلى مشروع «OWest» غرب القاهرة.

■ لماذا اتجهتم إلى غرب القاهرة بمشروع «OWest» ولم تتجهوا ناحية الشرق كما يفعل أغلب المطورين؟

- لا نهتم كثيرا بفكرة غرب أو شرق القاهرة، فكلاهما مهمين، لكن ننظر إلى المساحات الكبيرة جدا التى تحتاجها مشروعاتنا، وO West» يقع على مساحة الألف فدان (4.2 ملايين متر مربع)، هذه المساحة الضخمة تسمح لنا بتنفيذ مدينة متكاملة حيث نخطط لإنشاء أكبر نادٍ فى غرب القاهرة، على مساحة 50 فدانا ما يوازى مساحة 5% من المشروع، وبلغ إجمالى عدد الأعضاء حاليا 1271 عضوا، وسنبدأ قريبا الأعمال الإنشائية فيه، وهذا يوضح مصداقيتنا فى بناء مدن متكاملة.

■ إذنٍ سننقل تجربة «الجونة» إلى العاصمة؟

- هذا هدفنا كما أكدت أن نبنى «جونة» جديدة فى قلب القاهرة، بنفس مكوناتها، نحن نستهدف بناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة سكنية، ما تم تسويقه حتى الآن 10% من هذه الوحدات، كما قطعنا شوطا كبيرا فى المكون التعليمى والتى تقربنا كثيرا من مفهوم المدن المتكاملة، حيث اتفقنا مع 5 مدارس بينها مدرسة عمرها 130 سنة فى إنجلترا، وحرصنا على جذب مدارس بهذا المستوى العالمى، بخلاف المدارس الكندية، والألمانية، والأمريكية، ونعتزم بدء الإنشاءات فى بعض المدارس خلال الربع الأخير من العام بعد انتهاء كامل الموافقات، وهذا ما يثبت أننا لسنا مجرد مطورين غرضنا بيع «شوية عقارات وخلاص»، نحن نبنى على المدى الطويل ويكون الإنسان عايش حياته داخل تلك المدن.

■ وما هى الخطوات المقبلة فى باقى مكونات المشروع؟

- نعمل على مكون الرعاية الصحية، وتوزيعاتها، فى المدينة لتنفيذ تجربة ناجحة مثل مستشفى الجونة والتى تعد من أفضل المستشفيات فى البحر الأحمر، حاليا نجرى مفاوضات مع شركات ومستشفيات لإدارة المكون الطبى بـOWest، بعضها من خارج مصر.

■ ما قيمة المبيعات بـ«OWest» حتى الآن؟

- على مدى سنة وتسعة أشهر بلغت المبيعات 6.5 مليار جنيه، منها 2.1 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، تمثل حوالى 1271 وحدة، وهناك تحسن متوالى فى مبيعات المشروع، ويظهر ذلك قويا فى مبيعات الربع الثالث، وهدفنا فى النهاية تحقيق مبيعات بقيمة 77 مليار جنيه لكامل المشروع فى 8 سنوات.

■ وماذا عن الإنشاءات؟

- نعمل حاليا على إنشاءات وحدات المرحلة الأولى بواقع 445 فيلا، ونستهدف بداية التسليم خلال 2023، وقد يكون قبل الموعد المحدد.

■ حدثنا عن خططكم فى باقى المشروعات الأخرى؟

- على مستوى مصر، هناك 3 مشاريع مهمة جدًا بالنسبة إلينا، الجونة، مكادى هايتس وOWest، مكادى هايتس الواقع بجنوب الغردقة، من أهم المشروعات التى نعمل عليها لإعادة إنعاشها من جديد، ووضعنا له فريق عمل ضخما، وبالفعل أظهر مبيعات قوية منذ إعادة هيكلته، حيث سجل نموا فى المبيعات خلال التسعة أشهر من 2020 بنسبة 4.5٪ لتصل إلى 337.0 مليون جنيه، وتخطط الشركة لطرح مرحلة جديدة من الشقق خلال هذا الشهر بإجمالى 130 مليون جنيه، وبالنسبة للجونة فهى أيقونة أوراسكوم للتنمية وحتى الآن بلغت نسبة المساحات التى تمت تنميتها أكثر من 50% من مساحة الأرض الإجمالية. وقد استفادت مبيعات الجونة العقارية من الإقامة الممتدة أثناء الإغلاق، لتسجل نمو فى المبيعات خلال تلك الفترة بنسبة 9.8%، لتصل إلى 1.9 مليار جنيه، وتمكنت الشركة أيضًا من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 9.5٪ لتصل إلى 55.674 جنيه مصرى للمتر المربع، كما قامت الشركة بطرح مراحل جديدة فى الجونة لمواكبة هذا الطلب، والذى ساهم فى زيادة الإيرادات العقارية من المدينة بنسبة 32.1% مسجلة 1.6 مليار جنيه.

■ هل هناك مفاوضات حاليا مع مطورين أو جهات لتنمية باقى المساحة؟

- أود أن أوضح أن أوراسكوم للتنمية لا تستهدف فى خططها المستقبلية - بشكل عام وليس الجونة فقط- بيع أى أراض مملوكة لها، ولكننا نعمل على وضع خطط لتنمية كل شبر فى المدن، من خلال شراكات مع مطورين آخرين قادرين على تقديم خدمات مبتكرة وإضافة جديدة لا نملكها، مثلا تنفيذ مشروعات فى مجال إدارات المراكز التجارية، وهو ما يرفع قيمة الأراضى المجاورة لها، ويسهم فى توفير إرادات متكررة ومستمرة للشركة، وهذا توجهنا خلال الفترة المقبلة فى تعظيم العوائد المتكررة فى كافة مشروعتنا.

■ ما نصيب العوائد المتكررة حتى الآن من مجمل إيرادات المجموعة؟ وهل تخطط لزياداتها؟

- نحن نعمل حاليا على استراتيجية متكاملة وخطة عمل للمجموعة على المدى المتوسط وخلال 3 سنوات، وفى كافة مشروعات الشركة فى 7 دول مختلفة، ونأمل أن يتم الإعلان عنها خلال النصف الثانى من 2021، مع تحسن واستقرار أوضاع السوق، ووضوح الرؤية بشأن أزمة كورونا.

■ ماذا عن طابا هايتس؟

- طابا هايتس لها موقع وإمكانيات ممتازة، ولكن الناحية الأمنية كانت سيئة بسبب غلق المطار، وبالتالى طابا هايتس بالنسبة إلينا بمثابة جوهرة ولكن الاستفادة منها لن تكون فى الوقت الحالى، وتركيزنا هذه الفترة على فندق واحد، وبعد انتهاء كورونا وإعادة فتح المطار نأمل أن يتحسن الوضع وتعود للتشغيل بكامل طاقاتها، وفى السابق كانت تحقق لنا إيرادات 20 مليون دولار فى السنة.

■ وهل استفادت مشروعاتكم خارج مصر من أزمة كورونا مثل الجونة؟

- لدينا تفاؤل كبير بمستقبل مشروعاتنا خارج مصر، لأن واجهاتنا كلها أماكن طبيعية ومميزة ونوع العقار والسياحة فيها والفعاليات أيضا ملائمة فى الأوضاع المرتبطة بوباء كورونا، فهذه المدن البعيدة عن الازدحام، جعلتها تستفيد كثيرا من أزمة «كورونا»، وشهدت نموا عاليا فى طلبات الشراء دفع شركتنا لتنفيذ مراحل إنشائية جديدة، لتلبية هذا الطلب المتنامى، فمنتجع «اندرمات سويسرا» بين أحضان الجبال، ويحتوى على أفضل فندق فى القارة الأوروبية «شيدى اندرمات»، نفس الحال فى منتجع «سيفا» بعمان والذى يقع على بعد ساعة ونصف من العاصمة «مسقط»، وشهد إقبالا هو الأعلى فى تاريخ المشروع تزامنا مع ذروة انتشار المرض أيضا وكما حدث مع الجونة فى مصر.

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■ هل توجد مناطق أخرى حول العالم تنظر إليها الشركة فى المستقبل؟

- لدينا عروض لا تتوقف، ولكننا نرى أن الوقت مازال مبكرا جدا للبحث عن مناطق جديدة، مازال لدينا محفظة أراض تصل إلى 100 مليون مربع، ما تم تنميته حتى الآن لا يتجاوز 30% منها، ولكن ما نقوم به هو إعادة اكتشاف الفرص الاستثمارية داخل مشروعتنا والأراضى المملوكة لنا، مثلا، فى الوقت الحالى نركز على النهوض بمشروعنا فى «مونتنجرو»، حيث أرسلنا فريق إدارة قويا برئاسة «ماهر مقصود» الذى يضع خبراته المتراكمة فى السوق العقارية لوضع خطة لإحياء المدينة التى تمتد على مساحة 6.9 مليون متر مربع فى حضن البحر المتوسط، بين إيطاليا ويوغوسلافيا، وبها مارينا كبيرة لليخوت، ويقوم «مقصود» وفريق عمله بوضع خطة لاستغلال الطبيعة الخلابة فى تلك المنطقة، لتحسين إيرادات المشروع.

■ هل تساهم تلك المشروعات بجزء كبير من إيرادات الشركة؟

- نعم، مشروعاتنا الخارجية تساهم بحوالى 30- 40% من الإيرادات والباقى من داخل مصر.

■ إذا كان قطاع إدارة المدن استفاد من «كورونا» فإن قطاع الفنادق كان الأكثر ضررا.. كيف ستتعاملون مع الموجة الثانية لتقليل تأثيراتها عليه؟

- الجونة تمتلك 2692 غرفة فندقية، ونسبة الإشغال فيها مؤخرا بلغ 50%، لعدة أسباب منها قيود السفر حيث إننا نعتمد بشكل أكبر على السياحة الخارجية، فضلا عن قرارات الحكومة بوضع حد أقصى 50% للتشغيل، ومع انتشار الموجة الثانية، أصبح لا يمكننا التنبؤ بالوضع ومعدلات التشغيل خاصة فترة الأعياد المقبلة، لذلك اتخذنا منذ بداية الأزمة حزمة قرارات لتقليل الإنفاق وتكلفة إدارة الفنادق مع الحفاظ على العمالة، مثل خفض استهلاكات المياه والكهرباء وغيرها، أيضا التركز على السياحة الداخلية والإقليمية، سواء فى مشروعاتنا الفندقية بمصر أو خارجها، «الجونة» وضعها مستقر، حيث نجحت رغم ظروف تعطيل السفر فى تحقيق تحسن بالإيرادات فى الربع الثالث اعتمادا على السياحة الداخلية، حيث سجل 89.3 مليون جنيه ارتفاعا من 12.8 مليون جنيه فى الربع الثانى 2020، ولكن مازالت الإيرادات منخفضة بأكثر من 63.9% عما تم تحقيقه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضى.

■ حاليا تعكف أغلب الشركات على وضع مخططاتها للعام المقبل.. فهل تكون خطة أوراسكوم للتنمية انكماشية أم توسعية؟

- الشركة فضلت وضع سيناريوهين للعام المقبل، الأول الأكثر تشاؤما مع استمرار الإغلاق، فى الخارج، واستمرار انتشار الفيروس، والآخر الأكثر تفاؤلا من تراجع حدة المرض واكتشاف اللقاح، وهذا ما نعمل علية لتحديد موازنة العام المقبل وقياس التأثيرات المتوقعة على قطاعات عمل الشركة سواء الفنادق أو العقارات وإدارة المدن خلال العام المقبل، وبشكل أوضح وحتى هذه اللحظة، لا يمكن الإعلان عن مستهدفات واضحة، نظرا لطبيعة المرض المتغيرة وغير المتوقعة، ولكن فى الوقت نفسه أؤكد بقوة أن الشركة لديها من السيولة النقدية والمركز المالى القوى ما يجعلها تدخل العام المقبل بقدر كبير من الارتياح ولا تحتاج إلى إبطاء وتيرة البناء والإنشاءات فى مشروعاتها.

■ وما حجم النقدية المتاح لدى الشركة حاليا؟

- واحدة من أفضل السياسات التى اتبعتها أوراسكوم للتنمية هذا العام، هو العمل على رفع الرصيد النقدى للشركة بنسبة 60.9% ليسجل 1.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر، بما يؤكد كما قلت قوة المركز المالى للشركة.

■ وما أسباب ذلك؟

يعود ذلك لعدة أمور، أهمها الخبرة المتراكمة لدى الشركة على مدار 31 عاما فى التعامل المرن مع الاضطرابات المحلية والعالمية، وقدرتها على الاستجابة السريعة لإدارة تنظيم العمليات للحد من استنزاف «الكاش»، فضلا عن مبادرات البنك المركزى التى ساهمت فى تأجيل سداد أقساط القروض، وأيضا التفكير فى خلق مصادر إيرادات مختلفة من القطاعات المتضررة من خلال تنظيم فعاليات وأحداث مختلفة، وأخيرا، العوائد المتكررة فى مشروعاتنا حيث منحتنا قدرا أكبر على امتصاص تأثيرات الصدمة المالية.

■ كيف استفادت الشركة من مبادرة البنك المركزى لقطاع السياحة؟

- فى اتجاهين، الأول، تأجيل سداد أقساط قروض بقيمة 380 مليون جنيه، مستحقة فى الفترة من مارس حتى سبتمبر، للعام المقبل، الثانى، المفاوضات الحالية لإعادة جدولة ديون الشركة مع البنوك، لتوفير الكاش، والتى بلغت قيمتها خلال أول 9 أشهر من العام 3.5 مليار جنيه، خلال وقت قريب جدا سيتم الإعلان عن تفاصيل عملية الجدولة، وسيكون لها مردود واسع فى السوق.

■ هل سيكون هناك اتفاق قريبا أيضا على قروض تمويلية جديدة؟

- المفاوضات مع البنوك جزء متواصل ومتكامل طول الوقت تبعا للتغيرات الاقتصادية وخطط الشركة، بالتأكيد خفض الفائدة والسياسات التيسيرية للبنك المركزى عامل مهم جدا، وساهم فى تراجع تكلفة الديون على الشركة.

■ أخيرًا ماذا سيقدم عمر الحمامصى لـ«أوراسكوم للتنمية» مستقبلا؟

- ملخص ما أسعى لتقديمه لـ«أوراسكوم للتنمية»، أولا نظام مؤسسى إدارى مستقل لا يقوم على فكرة الفرد الواحد، ثانيا أن تندرج ضمن تصنيفات الأفضل عالميا من حيث الجودة والخدمات، وثالثا أن تكون «براند» يحمل اسم مصر فى جميع الأسواق العالمية.

76 % نموًا فى أرباح الشركة خلال الربع الثالث

أظهرت القوائم المالية لشركة أوراسكوم للتنمية تحسن أدائها بشكل ملحوظ منذ بداية يونيو 2020 بعد تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية التى تم فرضها سابقًا بعد انتشار جائحة كورونا، مدعومة بانتعاش قوى لقطاعى العقارات وإدارة المدن، فيما استمر قطاع الفنادق فى مواجهة الضغوط بسبب قيود السفر.

وحققت الشركة ارتفاعا فى صافى الربح بنسبة 76% خلال الربع الثالث من العام، على الرغم من تأثيرات فيروس كورونا، فيما سجلت نموا أيضا فى الإيرادات بنسبة 32.6% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضى.

يعود ذلك إلى الإسراع من عمليات البناء فى جميع الواجهات التابعة للشركة، مع الاعتراف بـ 772 مليون جنيه من اتفاقيات تطوير المدارس فى مشروع «أو ويست».

وانعكس أداء الربع الثالث على تحسن مؤشرات الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام، حيث حققت إيرادات مستقرة رغم تباطؤ قطاع الفنادق مسجلة 3.26 مليار جنيه، مقابل 3.34 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، فيما تمكنت المجموعة من تحقيق صافى أرباح بقيمة 357 مليون جنيه خلال 9 أشهر بنسبة تراجع 29%. وتمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من المدخرات فى تكاليف التمويل نتيجة لانخفاض مدفوعات الفائدة بنسبة 27.4% لتسجل 236.3 مليون جنيه.