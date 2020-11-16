شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن طوخ 3 ساعات غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعلن قطاع كهرباء القليوبية، انقطاع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة طوخ، غدا الثلاثاء، من الساعة 6 صباحا وحتى ال 9 صباحا.
وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، الإثنين، إن قطع التيار بسبب أعمال الصيانة، مناشدا المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة قبل قبل وأثناء الانقطاع.
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