شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن طوخ 3 ساعات غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن قطاع كهرباء القليوبية، انقطاع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة طوخ، غدا الثلاثاء، من الساعة 6 صباحا وحتى ال 9 صباحا.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، الإثنين، إن قطع التيار بسبب أعمال الصيانة، مناشدا المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة قبل قبل وأثناء الانقطاع.