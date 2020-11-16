شكرا لقرائتكم خبر عن لإساءته استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. إيقاف مفتش بـ«أوقاف الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف الشيخ سامح أحمد ولاء السيد، مفتش بمديرية أوقاف الشرقية، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة.

يأتي ذلك نظرًا لما نسب إليه من مخالفات بشأن سوء استخدام مواقع التواصل وبناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف الشرقية .

كانت وزارة الأوقاف في بيانات سابقة قد أكدت أن صفحة الإمام أو الخطيب بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، والإنسان فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما أكدت على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا .