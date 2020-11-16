شكرا لقرائتكم خبر عن 15.5 % زيادة في الإيرادات العامة للدولة في الـ4 أشهر الأولى من 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن ارتفاع الايرادات العامة للدولة بنسبة 15.5 % في الاربع اشهر الاولي من العام المالي الجاري عن العام المالي السابق له
وقال معيط إنه ارتفعت الحصيلة الضريبة بنسبة 11.4 % في الاربع أشهر الاولى من العام المالي الجاري عن نفس الفترة في العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين، بمقر الوزارة للاحتفال بانطلاق المرحلة الاولي من الفاتورة الالكترونية التي انطلقت بالأمس الأحد بمشاركة 134 شركة.
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