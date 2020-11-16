شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد الأعمال النهائية لتحويل مقلب قمامة بمركز ههيا لحديقة عامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مقلب القمامة العمومي بمركز ههيا ،والذي بدأ العمل به لتحويله إلى حديقة عامة، إستجابة لشكاوى المواطنين وحفاظا ًعليهم من آثار التلوث البيئي الناتج عن تكدس كومات القمامة ومنعاً لإصابتهم بالأمراض .

كلف محافظ الشرقية، الدكتوره سحر لطفي، رئيسة مركز ومدينة ههيا، بإخلاء مقلب القمامة الكائن بمدخل المدينة بالقرب من المناطق السكنية وتفريغه تماماً من المخلفات وتحويله إلى حديقة عامة.

وعلى الفور قامت رئيسة مركز ومدينة ههيا، بالتنسيق مع وحدة التدخل البيئي السريع ورفع جميع مخلفات القمامة بالمنطقة، والتي تسببت لسنوات طويلة في إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة نتيجة إشتعالها الذاتي مما أضر بصحه المواطنين.

أشار المحافظ أن الأعمال الجاري تتفيذها حالياً بعد الإنتهاء من رفع جميع كومات القمامة التاريخية بالمقلب، تشمل تحديد الحديقة بطول ٢٤٠ م وعرض ٢٠ م بسور شجري سياج أخضر، ووضع النجيل المزود بالري بالرشاشات، وتجميل الحديقة باحواض الزهور الملونة.

وكلف محافظ الشرقية رئيسة مركز ومدينة ههيا بوضع مقاعد ثابتة لإستقبال المواطنين والزائرين للإستراحة عليها.

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