شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي وحدة تصميم وتطوير البرمجيات واللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماعي وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، واللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة والمستشار المالي والقانوني والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج والدكتور كريم أحمد إبراهيم المشرف العام على وحدة تصميم وتطوير البرمجيات والدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة وأعضاء مجلسي الإدارة.

وخلال اجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات تم مناقشة عدد من الموضوعات منها ميكنة كافة العمليات الإدارية والطبية المتعلقة بمركز الدورات بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك العيادات الخارجية بالمركز التخصصي والتوجيه ببناء سجل مرضى لكل زائر من خلال الرقم القومي الخاص به.

وفي اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة تم توزيع الإصدار الأول لقرارات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة للعام الدراسي 2019/2020، ومناقشة ما آل إليه الإعلان عن المنح المجانية للالتحاق بشعب اللغات والبرامج الجديدة وتحديد موعد للجنة لفحص الطلبات تسهيلا على الطلاب للالتحاق بالبرامج الجديدة.