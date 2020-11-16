شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الأدوات المكتبية والمدرسية 20% والمبيعات 50% مقارنة بالعام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجع في أسعار الأدوات المكتبية 20% وتراجع في أسعار الكراسات والكشاكيل والكتب الخارجية ما لا يقل عن 40% مقارنة بالعام الماضي بسبب عدم وضوح الرؤية بانتظام الدراسة من عدمها فضلا عن تصريحات وزير التربية والتعليم بتقليل عدد أيام الحضور في المدارس الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الأسعار وهناك انخفاض بسيط في أسعار الحقائب المدرسية.

وأضاف صفا لـ«المصري اليوم» أن حركة المبيعات تراجعت بشكل كبير هذا العام ووصلت إلى 50% تقريبا مقارنة بالعام الماضي وأن معرض أهلا مدارس الذي أقيم في الفترة من 20 سبتمبر حتى 30 سبتمبر الماضي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر لم يحقق نسب مبيعات جيدة.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية أن سعر دستة القلم الرصاص 10 جنيها وسعر دستة القلم الجاف تبدأ من 12 جنيهًا وسعر الكراسة 60 قرشًا والكشكول 1.5 جنيها والأسعار تختلف حسب جودة وحجم الورق والزمزمية تبدأ من 8 جنيهات واللانش بوكس من 15 إلى 150 جنيها وسعر الحقائب المدرسية من 120 حتى 1200 جنيها على حسب الخامة وبلد المنشأ.

وأكد صفا أن الإنتاج المحلى من الكراسات والكشاكيل والكتب الخارجية كبير ويتراوح ما بين 80% إلى 90% أما الإنتاج المحلى من الأدوات المكتبية (الأقلام والمساطر والبريات والزمزمية واللانش بوكس) لا يتعدى 30% من حجم الطلب عليه ويتم استيراد حوالي 70% من الخارج وتوقع تراجع فاتورة الاستيراد هذا العام لتصل إلى 250 مليون دولار مقابل 350 مليون دولار العام الماضي نتيجة حالة الركود التي كانت موجودة العام الماضي ووجود مخزون كبير لدى التجار بسبب عدم انتظام الدراسة العام الماضي.