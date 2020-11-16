شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين في المسابقه الثقافية بـ«شباب القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلنت مديرية الشباب والرياضه في القليوبيه نتيجة المسابقه الثقافيه في الشعر والزجل والقصه والمقال. قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب زالرياضه بالمحافظه ان الفائزين هم عمر ايهاب احمد ممثلا عن مركز شباب مدينه بنها وخليل ايمن خليل عن مركز شباب مجول في القمال ومصطفي محمد عبدالعاطي في الشعر من مركز شباب عزبه زكي وشهد مدحت بحيري في الزجل من مركز شباب اشراف دجوي وفاطمه كمال مصطفي في الشعر من مركز شباب ميت الحوفيين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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