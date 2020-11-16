شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ(3 ) حالات إزالة فورية تعدى على أراضى زراعية بناحية ميت بره بمساحة 370 متر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين. ومن جانبه أكد خالد النمر رئيس مدينة قويسنا قيام الشرطة بالقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بمخالفة الرسومات الهندسية ومخالفة قيود الارتفاع على مساحة 82 متر وإيقاف أعمال البناء المخالفة . هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والدورية لرصد أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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