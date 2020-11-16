شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الكونغو في مجال الموارد المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم عقد جلسة مباحثات مع كلود نياموجابو بازيبو، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الكونغولي والوفد المرافق له للقاهرة هذا الأسبوع.

وأضاف «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية الاثنين، أنه سيجري عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين في دورتها الثامنة على مدار يومين، والتي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة في مجال الموارد المائية والري والخروج بالتوصيات والاجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لعرضها على وزراء المياه في البلدين في الاجتماع الوزاري المقرر عقدة بنهاية الأسبوع الجاري.

كما سيقوم الوزير الكونغولي بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين.

وتأتي هذه المباحثات في اطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفى ضوء دعم مصر لأشقائها من دول حوض النيل بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل وبما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.

وفد من الكونغو الديمقراطية خلال زيارته وزارة الري

لقاء بين وفد مصري من وزارة الري ووزارة البيئة والمياه في الكونغو

وأعرب رئيس الوفد الكونغولي عن سعادته بحفاوة الاستقبال والتواجد في القاهرة وتقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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زيارة وفد من الكونغو الديمقراطية