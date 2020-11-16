شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع معمل وتحرير محاضر لمنشآت تجارية ومراكز طبية في حملة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على تنفيذ حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة ناصر،وذلك ضمن سلسلة الحملات المفاجئة التي تقوم بها لجنة حماية المستهلك، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية والصيدليات والمراكز والمنشآت الطبية، من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

شملت الحملة المرور على العديد من المنشآت التجارية والطبية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة ،حيث أسفرت عن غلق وتشميع أحد المعامل لإدارته بدون ترخيص، وتحرير محضرين لمركز طبي لعدم إعطاء فواتير ومخالفة بعض الاشتراطات الصحية، ومحضر آخر لأحد المعامل لوجود نفايات طبية والتباطؤ في التخلص منها بالطرق الصحية الآمنة، فضلا عن المرور على عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على قواعد التخزين وعدم تسريب الأدوية المخالفة للأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

كما قامت الحملة بتحرير محضرين لمخبز سياحي وسوبر ماركت «بدون ترخيص»،بالإضافة إلى محضر لمحل لبيع ألبان بدون ترخيص ومحضر لمطعم لعدم الإعلان عن الأسعار،علاوة على محضرين لمحل جزارة وأحد الجزارين أثناء عرضه لحوم في الشارع، حيث تبين ذبحها خارج المجزر الحكومي،وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.