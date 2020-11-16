شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعلن تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اليوم الإثنين عن تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية إلى مدن الشلاتين، وحلايب، مرسى علم، القصير، سفاجا، رأس غارب، خلال شهر أكتوبر الماضي، وأسفرت القوافل الطبية عن الكشف على عدد 1551، كما تم عمل تقارير طبية لعدد 31 حالة للحصول على العلاج على نفقة الدولة، وتحويل 63 حالة مرضية لاستكمال العلاج بالمستشفيات .

وأوضح الدكتور تامر مرعي مدير عام مديرية الصحة بالبحر الأحمر أن القوافل الطبية تضمنت كافة التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف والفحص الطبي للأهالي في عدة تخصصات طبية تضم الباطنه، والأطفال ،والجراحة، والجلدية، والأسنان، والنساء والتوليد، وعيادة تنظيم الأسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

شملت القوافل الكشف على 81 بمرسى حميرة وابرق بالشلاتين، و350 بابو رماد، و276 بحدربة بحلايب، و59 ببرنيس -حماطة -ابو غصون، 264 بمرسى علم، و191 بالحمراوين بالقصير، و238 بأم الحويطات بسفاجا، واخيرا 78 بعرب عايش والزعفرانة برأس غارب .

كما تم تقديم الخدمة الطبية للمرضى من الفحوص المعملية والأشعة التليفزيونية والتقارير الطبية، وعمل تحاليل طبية لعدد 241 مواطن، وموجات صوتية ل198، والكشف المبكر للضغط والسكر لـ 275 مواطن، وتحويل 63 حالة مرضية لاستكمال العلاج بالمستشفيات .

وأكد مدير الصحة أن ذلك يأتي في ظل توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق المختلفة لتقديم الخدمة الطبية لكافة أرجاء المحافظة.

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