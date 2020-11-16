شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن تشغيل خطوط نقل جماعي جديدة تيسيرا على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة التيسير على المواطنين في وصول الخدمات اليهم خاصة وسائل المواصلات مع توجيه خطوط اتوبيسات مشروع اتوبيسات النقل الجماعي وفقا للأولويات والكثافات السكانية الأكثر احتياجا في الوصول إلى مقاصدهم داخل مدينة مرسى مطروح سيتم البدء غدا الثلاثاء في تشغيل خط جديد لاتوبيس مشروع النقل الجماعى بمنطقة علم الروم.

صرح بذلك العميد فكرى الصياد مدير إدارة مشروع أتوبيس النقل الجماعي بمطروح، وأوضح أن الخط الجديد بمنطقة شارع علم الروم وعمر داره وأندليسية، بحيث يبدأ من الموقف- علم الروم- أول ش عمر دارة- أبوعامر- مسجد أبوبكر الصديق- ك كرييم- أم المؤمنين- حي الزهور- مساكن الأندلسية- والعوده، وذلك تيسيرا على ساكني تلك المنطقة.