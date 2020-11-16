شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الحديد والأسمنت.. والمبيعات لا تتعدى 40% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا في السوق المحلى وركود في حركة البيع والشراء نتيجة قرار الحكومة بوقف البناء علاوة على ذلك تداعيات أزمة كورونا التي أثرت بشكل سلبى على كل القطاعات.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن الأسعار مستقرة الفترة الماضية وأن الأسواق تشهد حالة من الركود وان نسبة المبيعات لا تتعدى 40% وهناك زيادة في المعروض بنسبة كبيرة وأن الطلب أقل بكثير وهذا يرجع إلى قرار الحكومة بوقف البناء بخلاف المدن الجديدة والمشروعات القومية وهى ليست كافية على حدوث انتعاش في المبيعات.

وأضاف الزينى لـ«المصري اليوم» إننا في انتظار شروط البناء الجديدة التي من المفترض أن تعلنها الحكومة الأيام القادمة حيث أن مدة ال 6 أشهر بوقف البناء سوف تنتهى نهاية الأسبوع المقبل، وستنعقد الشعبة فور صدور الشروط الجديدة لمناقشتها، مشيرًا إلى أن السوق في حاجة إلى الإسراع من الإعلان على هذه الشروط وعودة الحياة إلى القطاع لأن أكثر من 2 مليون عامل يومية تقريبا يعملون في هذا القطاع تأثروا بشكل سلبي الفترة الماضية.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار الحديد سجلت ما بين 9600 إلى 10100 للطن تسليم أرض المصنع ليباع للمستهلك ما بين 9800 إلى 10300 كما سجل الأسمنت ما بين 600 إلى 670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ليباع للمستهلك ما بين 700 إلى 750 جنيهًا.

وقال سلامة السيد، تاجر حديد تسليح، إن الفترة الأخيرة تشهد حالة من الركود في المبيعات وأن المعروض في الأسواق أكبر بكثير من الطلب علية من جانب المستهلكين نظرا لقرار وقف البناء ونأمل أن تعود الحركة مجدده للسوق ونحن كتجار نأمل أن تنتعش حركة المبيعات مرة أخرى.

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