شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر المصريين من استخدام المضاد الحيوى لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن أعراض فيروس كورونا مشابهة جدا لأعراض الإنفلونزا العادية؛ منوهة بأن الأخبار التى نُشرت عن توافر مصل لكورونا تفيد بأن اللقاح مازال فى طور الأبحاث.

وأضافت "طلعت"، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العالم ينتظر إنتاج اللقاحات ليتم تحديد من سيتم تجربة اللقاح عليه فى كل بلد على حدة.

وأشارت، إلى أن الكمامة والتباعد الجسدى وغسل اليدين من أهم الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابعت، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر فى مواجهة فيروس كورونا جديدة وتحمل قدرًا كبيرًا من المسئولية، موضحة أن منحى الإصابات فى العالم كله بدأ فى الارتفاع.

وناشدت طلعت، الإعلام الاستمرار بدوره فى التوعية بخطر فيروس كورونا؛ موجهة رسالة إلى المصريين بعدم الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية.

كانت شركة "موديرنا" الأمريكية أعلنت اليوم، الإثنين، فى بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فاعليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمائة".

وذكر البيان، أن لقاحها لكورونا "حقق فاعليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولى لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمائة".

وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتينى وأمريكى وأفريقى وآسيوى)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتابع "نظرا لتراكم نتائج المزيد من الحالات التى تؤدى إلى التحليل النهائي، تتوقع الشركة أن يتغير تقدير نسبة فعالية اللقاح".

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كانت الشركة قالت فى وقت سابق، إنها ستطلب "الإذن الطارئ" من الهيئات الصحية إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70 بالمئة على الأقل.