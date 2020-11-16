شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن استمارة التقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج وتبدأ 4 إبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج، حيث يستطيع الطلاب التقدم إلكترونيا على موقع الوزارة عبر الرابط التالى، وتعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021 على دورين، الدور الأول اعتبارا من يوم السبت 3 أبريل 2021، والدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، وذلك طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للإمتحانات ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أي تعديل بهذه الجداول مهما كانت الأسباب.

أجاب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بعض الأسئلة المتكررة من جانب أولياء الأمور والطلاب، مؤكدا أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة في مدارس مصر.

وأوضح الوزير، أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "احترازي" لعدم المجازفة، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور، وأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الأبناء من الطلاب، وأى قرار يتضمن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسي.

وشدد الوزير على أن الدولة توفر هذا العام العديد من مصادر التعلم المتنوعة ما بين قنوات تليفزيونية عالية المستوي لجميع المواد إلى مجموعات تقوية إلى حضور جزئي بالمدارس، وكذلك منصة التعلم للمرحلة الثانوية على التابلت ثم منصة "ذاكر" لكل الصفوف الدراسية ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية ومنصة البث المباشر ثم منصة دروس إلكترونية، لمراجعات الاعدادية حتى الثانوية العامة، وأخيرا منصة كتب تفاعلية.

وتابع الوزير: سوف يتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات" سواء كان ممكنا أن نحضر في المدارس أو في حالة حظر كلي حيث وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب، سواء يملكون إنترنت أو لا يملكون وكذلك سيتم إتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه يستطيع طلاب المرحلة الثانوية أن يدخلوا الامتحانات الأوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعا من الـ pdf الموجود على موقع الوزارة.

وأكد الوزير: "القصة والاسئلة المقالية موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات ما عدا الثانوية العامة" حيث ينبغي دراسة القصة والالمام بالاسئلة المقالية ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الثانوية العامة (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم حتى نتمكن من تصحيح إلكتروني كامل بدون عنصر بشري تحقيقًا للعدالة ومنعًا للتظلمات.